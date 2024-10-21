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Матч между «Барселоной» и «Атлетико» может пройти в Майами. Уникальный случай для ла лиги

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» может пройти в Майами
Егор Сергеев
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Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль в матче против «Атлетико».
Фото Global Look Press
Историческое событие для чемпионата Испании.

Президент ла лиги Хавьер Тебас работает над тем, чтобы матч 18-го тура между «Барселоной» и «Атлетико» Мадрид прошел за пределами Испании — в американском Майами. По данным газеты El Pais, данную инициативу подтверждают различные источники в отрасли, с которыми были проведены консультации.

Это уже могло произойти раньше

Идея проведения матча чемпионата в Майами не нова. В 2018 году была предпринята попытка провести в США встречи «Жирона» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Атлетико», но противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и прежде всего Королевской испанской футбольной федерации, которую возглавлял Луис Рубиалес, помешало этому. Сейчас ситуация изменилась, поскольку Рубиалес больше не возглавляет федерацию, и отношения между ней и ла лигой стали крепче после прихода Педро Рочи.

ФИФА и УЕФА также теперь более открыты к диалогу. Например, Александер Чеферин в интервью Men In Blazers говорил, что решающие матчи Лиги чемпионов могут состояться в Америке.

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«Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы к лучшему, и они будут следить за европейскими клубами так же, как и европейские болельщики следят за клубами НБА. Это очень важный, многообещающий рынок на будущее».

Согласно регламенту, сначала идею проведения встречи за пределами Испании должна одобрить местная федерация, затем УЕФА, а последнее слово остается за ФИФА.

При этом маловероятно, что Джанни Инфантино откажет после того, как ФИФА весной прошлого года пришла к мировому соглашению с компанией Relevent, которая обвиняла организацию в незаконном запрете иностранным клубам и лигам проводить официальные матчи в США.

Рейнилду Мандава («Атлетико») и Фермин Лопес («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Матрасники» поддерживают идею

В «Атлетико» признают, что готовы активно участвовать в такого рода инициативах, позволяющих расширить бренд ла лиги за пределами Испании с последующими экономическими выгодами для всех клубов. Представители «Барселоны» пока не давали никаких комментариев.

Сам Хавьер Тебас в интервью El Pais в марте 2024-го говорил, что планирует вернуться к идее проведения матчей в штате Флорида.

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«Я считаю, что сейчас федерации нужно, чтобы мы провели только одну игру в Майами. Не вижу смысла играть там больше одной встречи. Пока мы остановимся на этом».

Таким образом, если Тебас добьется одобрения от Королевской испанской футбольной федерации, УЕФА и ФИФА, то поединок между «Барселоной» и «Атлетико» пройдет 21 или 22 декабря на стадионе «Хард Рок» в Майами, который вмещает более 70 тысяч человек. И это будет первая встреча в истории ла лиги, сыгранная в Америке.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
УЕФА
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1
 Барселона 10 9 0 1 33-10 27
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
4
 Вильярреал 10 5 3 2 18-18 18
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 10 3 3 4 10-15 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
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 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
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 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 2 : 3
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
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19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 1 : 2
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 1
19.10 22:00
Сельта – Реал
 1 : 2
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 1 : 0
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Атлетико – Леганес
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Вильярреал – Хетафе
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

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П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
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Сельта

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Ламин Ямаль

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Атлетик

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