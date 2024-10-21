Матч между «Барселоной» и «Атлетико» может пройти в Майами. Уникальный случай для ла лиги
Президент ла лиги Хавьер Тебас работает над тем, чтобы матч 18-го тура между «Барселоной» и «Атлетико» Мадрид прошел за пределами Испании — в американском Майами. По данным газеты El Pais, данную инициативу подтверждают различные источники в отрасли, с которыми были проведены консультации.
Это уже могло произойти раньше
Идея проведения матча чемпионата в Майами не нова. В 2018 году была предпринята попытка провести в США встречи «Жирона» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Атлетико», но противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и прежде всего Королевской испанской футбольной федерации, которую возглавлял Луис Рубиалес, помешало этому. Сейчас ситуация изменилась, поскольку Рубиалес больше не возглавляет федерацию, и отношения между ней и ла лигой стали крепче после прихода Педро Рочи.
ФИФА и УЕФА также теперь более открыты к диалогу. Например, Александер Чеферин в интервью Men In Blazers говорил, что решающие матчи Лиги чемпионов могут состояться в Америке.
«Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы к лучшему, и они будут следить за европейскими клубами так же, как и европейские болельщики следят за клубами НБА. Это очень важный, многообещающий рынок на будущее».
Согласно регламенту, сначала идею проведения встречи за пределами Испании должна одобрить местная федерация, затем УЕФА, а последнее слово остается за ФИФА.
При этом маловероятно, что Джанни Инфантино откажет после того, как ФИФА весной прошлого года пришла к мировому соглашению с компанией Relevent, которая обвиняла организацию в незаконном запрете иностранным клубам и лигам проводить официальные матчи в США.
«Матрасники» поддерживают идею
В «Атлетико» признают, что готовы активно участвовать в такого рода инициативах, позволяющих расширить бренд ла лиги за пределами Испании с последующими экономическими выгодами для всех клубов. Представители «Барселоны» пока не давали никаких комментариев.
Сам Хавьер Тебас в интервью El Pais в марте 2024-го говорил, что планирует вернуться к идее проведения матчей в штате Флорида.
«Я считаю, что сейчас федерации нужно, чтобы мы провели только одну игру в Майами. Не вижу смысла играть там больше одной встречи. Пока мы остановимся на этом».
Таким образом, если Тебас добьется одобрения от Королевской испанской футбольной федерации, УЕФА и ФИФА, то поединок между «Барселоной» и «Атлетико» пройдет 21 или 22 декабря на стадионе «Хард Рок» в Майами, который вмещает более 70 тысяч человек. И это будет первая встреча в истории ла лиги, сыгранная в Америке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
4
|Вильярреал
|10
|5
|3
|2
|18-18
|18
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
8
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
9
|Р. Вальекано
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|
10
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
11
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
12
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
13
|Севилья
|10
|3
|3
|4
|10-15
|12
|
14
|Эспаньол
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|
15
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|2 : 3
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|4 : 1
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|1 : 2
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|0 : 1
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|1 : 0
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|3 : 1
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|5 : 1
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1