Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Скандалы

Сегодня, 22:00

Ужас из Индонезии: футболист нокаутировал судью за назначение пенальти. Арбитра увезли на скорой

В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
В Индонезии судью увезли на скорой после удара в челюсть от футболиста.
Фото Скриншот трансляции
Игрока спровоцировало скандальное судейство.

Из Индонезии неожиданно прилетел один из самых диких хайлайтов последних дней. Футболист ударил главного арбитра по челюсти сразу после пенальти, назначенного в ворота его команды. 11-метровый выглядел сомнительно, но так делать все равно нельзя.

За что назначили пенальти

Инцидент произошел в матче Национальной недели спорта — местного аналога Олимпийских игр. Этот турнир проводится с 1948 года между различными провинциями Индонезии. На этот раз состязания принимала провинция Ачех — ее сборная и играла в скандальном футбольном матче 1/4 финала против Центрального Сулавеси.

Президент &laquo;Анкарагюджю&raquo; избил судью после матча. Президент «Анкарагюджю» избил судью прямо на поле. Матчи всех лиг в Турции отложены

В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота Сулавеси, который вел 1:0, но остался вдевятером после удалений на 74-й и 84-й минутах — оба решения оказались спорными. 11-метровый тоже выглядел сомнительно: игрок Ачеха самостоятельно упал в штрафной, но судья все равно уверенно указал на «точку». Это решение спровоцировало одного из игроков гостей, который мощным ударом по челюсти нокаутировал арбитра.

Хозяева не реализовали пенальти, однако их стало еще на одного игрока больше — футболист, вырубивший арбитра, получил красную карточку, и гости остались ввосьмером.

Рефери увезли прямо с газона на скорой помощи (его здоровью ничто не угрожает), а его место занял четвертый арбитр. Даже после незабитого пенальти судья не торопился давать финальный свисток, хотя добавленное время давно истекло. Команды дотянули до тех пор, пока рефери не назначил еще один 11-метровый в ворота гостей: на этот раз за игру рукой. Теперь уже Ачех сравнял счет, после чего арбитр дал свисток, который означал, что матч переходит в дополнительное время. Потерпевшая команда возмутилась и покинула поле: ей было засчитано поражение.

Этот инцидент оказался не единственной горячей точкой матча — на 39-й минуте игру прервали на семь минут. Тренер сборной Сулавеси Зулкифли Сюкур вступил в перепалку с игроками соперника, после чего болельщики забросали поле бутылками.

В Индонезии футболист во время матча нокаутировал судью за спорно назначенный пенальти.
Фото Скриншот трансляции

Как отреагировали на инцидент

В Футбольной ассоциации Индонезии отреагировали не только на неспортивное поведение футболиста, но и на странное судейство: арбитр на протяжении всего матча принимал спорные решения в пользу Ачеха. Глава федерации Эрик Тохир заявил, что ударивший рефери футболист понесет жесткое наказание, а также анонсировал расследование действий судьи.

Игроки &laquo;Лиона&raquo; спорят с&nbsp;судьей матча Фернандо Эрнандес Гомесом. Судья ударил футболиста в пах коленом и удалил двух тренеров. Теперь ему грозит пожизненная дисквалификация

«Конечно, будет проведено углубленное расследование, — сказал Тохир. — Признаки нечестного матча — это серьезный материал, требующий изучения. Кроме того, поведение игроков тоже приведет к жестким санкциям. Это преступное деяние, имеющее юридические последствия. Скандал вокруг судейства — еще одна вещь, которая также имеет правовые последствия. Не существует терпимости к сторонам, которые намеренно нарушили обязательства по честной игре».

Футбол
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Беккер женился после выхода из тюрьмы
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости