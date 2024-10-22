Сын Марадоны возглавил испанскую команду. Как успехи у младшего Диего?
Сын Марадоны, Диего Марадона-младший, возглавил испанскую команду «Ибарра» — об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. 38-летнему специалисту предстоит поднять участника пятой лиги со дна своей группы — на данный момент клуб с Тенерифе занимает в ней 14-ю строчку.
Чем известен сын Марадоны
Диего Армандо Марадона-младший — внебрачный сын великого футболиста. Он родился в итальянском Неаполе в 1986 году — в период, когда знаменитый аргентинец как раз зажигал за местный «Наполи». До семи лет Диего носил фамилию матери — Синагра, поскольку Марадона не признавал родство. Только в 1993 году суд Неаполя официально подтвердил отцовство, и в мире появился Марадона-младший.
Однако легендарного нападающего это не особо растрогало — первая встреча отца и сына, по некоторым данным, произошла только в 2003 году. В 2007-м итальянская пресса сообщила, что Марадона признал отцовство.
Все это время младший Диего пытался идти по стопам отца — увлекался футболом, играл за местечковые команды, заглядывал в молодежные команды «Наполи» и «Дженоа» и даже привлекался в итальянскую сборную U-17. Но в большом футболе у него не пошло, поэтому со временем Марадона-младший перебрался в пляжный. Там получилось бодрее — парень даже играл за сборную Италии и забивал за нее в финале чемпионата мира 2008 года (его команда уступила Бразилии 3:5).
В 2016 году Марадона публично признал Марадону-младшего своим сыном и заявил прессе, что очень его любит. Тот отвечал взаимностью — и сильно горевал после смерти отца. Так, Синагра заявлял, что знаменитый десятый номер надо изъять во всех клубах, где играл отец. А еще требовал наказания для всех врачей, не сумевших спасти выдающегося аргентинца.
В 2021 году Марадона-младший запустил тренерскую карьеру, но пока ему похвастаться нечем. До перехода в клуб из пятого дивизиона Испании он работал только в аналогичном дивизионе Италии — возглавлял «Наполи Юнайтед» (2021 — 2023) «Помпей» (июнь — ноябрь 2023) и «Монтекальчо» (июнь — октябрь 2024). Нигде особенных успехов не добился.
По стопам отца?
Вероятно, вместе с именем Марадона-младший унаследовал от отца и тренерское невезение. Старший Диего был феноменальным футболистом, но бездарно руководил командами. Их у него было несколько.
Впервые попытал удачу Марадона еще во времена 15-месячного бана за наркотики — сначала он возглавил «Депортиво Мандию», потом «Расинг» из Авельянеды. Ни в одном он долго не продержался, суммарно за 23 матча одержал три победы.
Второй заход получился еще громче — в 2008-м Марадона возглавил сборную Аргентины. При этом надо отметить, что Диего руководил национальной командой не так уж плохо — довел ее до 1/4 финала ЧМ-2010, но там крупно уступил Германии 0:4 и после этого ушел в отставку.
Дальше началась экзотика. Марадона успел поработать в ОАЭ («Аль-Васл», «Аль-Фуджайра»), Мексике («Дорадос де Синалоа») и Аргентине («Химнасия и Эсгрима»). И, конечно, побыл функционером в брестском «Динамо». Везде Марадона работал без особых успехов и чаще всего уходил скандально.
Великого Диего не стало 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
4
|Вильярреал
|10
|5
|3
|2
|18-18
|18
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
8
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
9
|Р. Вальекано
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|
10
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
11
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
12
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
13
|Севилья
|10
|3
|3
|4
|10-15
|12
|
14
|Эспаньол
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|
15
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|12
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1