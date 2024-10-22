Сын Марадоны возглавил испанскую команду. Как успехи у младшего Диего?

Попробует исправить безнадежную ситуацию.

Сын Марадоны, Диего Марадона-младший, возглавил испанскую команду «Ибарра» — об этом клуб сообщил в своих социальных сетях. 38-летнему специалисту предстоит поднять участника пятой лиги со дна своей группы — на данный момент клуб с Тенерифе занимает в ней 14-ю строчку.

Чем известен сын Марадоны

Диего Армандо Марадона-младший — внебрачный сын великого футболиста. Он родился в итальянском Неаполе в 1986 году — в период, когда знаменитый аргентинец как раз зажигал за местный «Наполи». До семи лет Диего носил фамилию матери — Синагра, поскольку Марадона не признавал родство. Только в 1993 году суд Неаполя официально подтвердил отцовство, и в мире появился Марадона-младший.

Однако легендарного нападающего это не особо растрогало — первая встреча отца и сына, по некоторым данным, произошла только в 2003 году. В 2007-м итальянская пресса сообщила, что Марадона признал отцовство.

Все это время младший Диего пытался идти по стопам отца — увлекался футболом, играл за местечковые команды, заглядывал в молодежные команды «Наполи» и «Дженоа» и даже привлекался в итальянскую сборную U-17. Но в большом футболе у него не пошло, поэтому со временем Марадона-младший перебрался в пляжный. Там получилось бодрее — парень даже играл за сборную Италии и забивал за нее в финале чемпионата мира 2008 года (его команда уступила Бразилии 3:5).

В 2016 году Марадона публично признал Марадону-младшего своим сыном и заявил прессе, что очень его любит. Тот отвечал взаимностью — и сильно горевал после смерти отца. Так, Синагра заявлял, что знаменитый десятый номер надо изъять во всех клубах, где играл отец. А еще требовал наказания для всех врачей, не сумевших спасти выдающегося аргентинца.

В 2021 году Марадона-младший запустил тренерскую карьеру, но пока ему похвастаться нечем. До перехода в клуб из пятого дивизиона Испании он работал только в аналогичном дивизионе Италии — возглавлял «Наполи Юнайтед» (2021 — 2023) «Помпей» (июнь — ноябрь 2023) и «Монтекальчо» (июнь — октябрь 2024). Нигде особенных успехов не добился.

Фото Global Look Press

По стопам отца?

Вероятно, вместе с именем Марадона-младший унаследовал от отца и тренерское невезение. Старший Диего был феноменальным футболистом, но бездарно руководил командами. Их у него было несколько.

Впервые попытал удачу Марадона еще во времена 15-месячного бана за наркотики — сначала он возглавил «Депортиво Мандию», потом «Расинг» из Авельянеды. Ни в одном он долго не продержался, суммарно за 23 матча одержал три победы.

Второй заход получился еще громче — в 2008-м Марадона возглавил сборную Аргентины. При этом надо отметить, что Диего руководил национальной командой не так уж плохо — довел ее до 1/4 финала ЧМ-2010, но там крупно уступил Германии 0:4 и после этого ушел в отставку.

Дальше началась экзотика. Марадона успел поработать в ОАЭ («Аль-Васл», «Аль-Фуджайра»), Мексике («Дорадос де Синалоа») и Аргентине («Химнасия и Эсгрима»). И, конечно, побыл функционером в брестском «Динамо». Везде Марадона работал без особых успехов и чаще всего уходил скандально.

Великого Диего не стало 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет.