Хосе Кампанья перешел в «Замору» из третьего дивизиона Испании

Клуб третьего дивизиона Испании «Замора» объявила о подписании полузащитника Хосе Кампаньи. 33-летний испанец подписал контракт до 2028 года.

«Клуб пополняет состав игроком с признанной репутацией и богатым опытом выступлений на высшем уровне в испанском и европейском футболе», — говорится в сообщении в социальных сетях клуба.

Кампанья выступал за такие команды, как «Севилья», «Кристал Пэлас», «Нюрнберг», «Сампдория», «Порту», «Леванте» и «Лас-Пальмас». Также на его один матч за сборную Испании.