Хосе Кампанья перешел в «Замору» из третьего дивизиона Испании
Клуб третьего дивизиона Испании «Замора» объявила о подписании полузащитника Хосе Кампаньи. 33-летний испанец подписал контракт до 2028 года.
«Клуб пополняет состав игроком с признанной репутацией и богатым опытом выступлений на высшем уровне в испанском и европейском футболе», — говорится в сообщении в социальных сетях клуба.
Кампанья выступал за такие команды, как «Севилья», «Кристал Пэлас», «Нюрнберг», «Сампдория», «Порту», «Леванте» и «Лас-Пальмас». Также на его один матч за сборную Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|48-13
|33
|
2
|Реал
|12
|10
|0
|2
|31-10
|30
|
3
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|23-10
|28
|
4
|Бетис
|12
|8
|2
|2
|20-15
|26
|
5
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|21-20
|22
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|12
|4
|4
|4
|15-12
|16
|
8
|Вильярреал
|12
|4
|3
|5
|17-15
|15
|
9
|Депортиво
|12
|3
|6
|3
|15-14
|15
|
10
|Эспаньол
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
11
|Расинг
|12
|4
|2
|6
|17-30
|14
|
12
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|10-10
|13
|
13
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
14
|Р. Вальекано
|11
|3
|3
|5
|15-21
|12
|
15
|Хетафе
|12
|3
|3
|6
|8-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|3
|6
|12-23
|12
|
17
|Леванте
|12
|2
|5
|5
|16-21
|11
|
18
|Эльче
|12
|2
|4
|6
|14-20
|10
|
19
|Валенсия
|12
|2
|3
|7
|8-20
|9
|
20
|Малага
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.11
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|0 : 1
|21.11
|16:00
|Алавес – Депортиво
|- : -
|21.11
|18:15
|Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|21.11
|20:30
|Севилья – Бетис
|- : -
|21.11
|23:00
|Реал – Сельта
|- : -
|22.11
|16:00
|Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.11
|18:15
|Расинг – Реал Сосьедад
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Малага
|- : -
|22.11
|23:00
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Леванте – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|7
|1
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|9
|1
|4
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|9
|1
|3
Новости