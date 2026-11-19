Гюлер: «Для меня большая честь идти по стопам легенд, вписавших свои имена в историю «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер прокомментировал продление контракта с мадридским клубом до 2029 года.

«История, которую уже создал, и история, которую еще предстоит написать. Когда я впервые надел футболку «Реала», я понимал, что становлюсь частью великой истории. Сегодня я испытываю ту же гордость и то же счастье, но вместе с тем чувствую еще большую ответственность.

Для меня большая честь идти по стопам легенд, вписавших свои имена в историю футбола, в величайшем клубе мира. Моя мечта — носить эту футболку еще много лет, вместе завоевывать новые трофеи и однажды оставить собственный след в этой уникальной истории.

Хочу поблагодарить всех, кто с самого первого дня был рядом со мной: в особенности нашего президента Флорентино Переса, мою семью, партнеров по команде, весь персонал и тренеров, с которыми мне довелось работать. И отдельная благодарность — болельщикам «Реала» по всему миру, которые всегда оказывали нам безграничную поддержку. Впереди еще много прекрасных совместных моментов! Я очень счастлив и дальше оставаться частью этого клуба. До 2032 года», — написал Гюлер в социальной сети.

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. За это время он провел 126 матчей, забил 22 гола и сделал 32 результативные передачи. В составе мадридцев турок выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.