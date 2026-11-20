Ла Лига: расписание матчей и трансляций 13-го тура

Матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27 пройдут с 20 по 23 ноября. Всего состоятся десять встреч. Среди центральных игр тура — севильское дерби «Севилья» — «Бетис», встреча «Реала» с «Сельтой» и противостояние «Барселоны» с «Вильярреалом».

«СЭ» публикует расписание матчей 13-го тура Ла Лиги и информацию о трансляциях. Время начала — московское. В России чемпионат Испании показывает холдинг «Матч ТВ». Игры доступны на федеральном канале, тематических каналах «Матч! Футбол» и сайте matchtv.ru.

Расписание матчей 13-го тура Ла Лиги-2026/27

20 ноября, пятница

23.00. «Атлетик» — «Эспаньол». «Матч ТВ».

21 ноября, суббота

16.00. «Алавес» — «Депортиво». matchtv.ru.

18.15. «Райо Вальекано» — «Валенсия». matchtv.ru.

20.30. «Севилья» — «Бетис». «Матч! Футбол 2».

23.00. «Реал» Мадрид — «Сельта». «Матч! Футбол 2».

22 ноября, воскресенье

16.00. «Барселона» — «Вильярреал». «Матч! Футбол 2».

18.15. «Расинг» — «Реал Сосьедад». «Матч! Футбол 2».

20.30. «Осасуна» — «Малага». «Матч! Футбол 2».

23.00. «Хетафе» — «Атлетико». «Матч! Футбол 2».

23 ноября, понедельник

23.00. «Леванте» — «Эльче». Телеканал уточняется.

Результаты игр, статистику команд и изменения в турнирной таблице можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».