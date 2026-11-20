Ла Лига: расписание матчей и трансляций 13-го тура
Матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27 пройдут с 20 по 23 ноября. Всего состоятся десять встреч. Среди центральных игр тура — севильское дерби «Севилья» — «Бетис», встреча «Реала» с «Сельтой» и противостояние «Барселоны» с «Вильярреалом».
«СЭ» публикует расписание матчей 13-го тура Ла Лиги и информацию о трансляциях. Время начала — московское. В России чемпионат Испании показывает холдинг «Матч ТВ». Игры доступны на федеральном канале, тематических каналах «Матч! Футбол» и сайте matchtv.ru.
Расписание матчей 13-го тура Ла Лиги-2026/27
20 ноября, пятница
23.00. «Атлетик» — «Эспаньол». «Матч ТВ».
21 ноября, суббота
16.00. «Алавес» — «Депортиво». matchtv.ru.
18.15. «Райо Вальекано» — «Валенсия». matchtv.ru.
20.30. «Севилья» — «Бетис». «Матч! Футбол 2».
23.00. «Реал» Мадрид — «Сельта». «Матч! Футбол 2».
22 ноября, воскресенье
16.00. «Барселона» — «Вильярреал». «Матч! Футбол 2».
18.15. «Расинг» — «Реал Сосьедад». «Матч! Футбол 2».
20.30. «Осасуна» — «Малага». «Матч! Футбол 2».
23.00. «Хетафе» — «Атлетико». «Матч! Футбол 2».
23 ноября, понедельник
23.00. «Леванте» — «Эльче». Телеканал уточняется.
Результаты игр, статистику команд и изменения в турнирной таблице можно отслеживать в футбольном матч-центре «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|12
|0
|1
|51-15
|36
|
2
|Реал
|13
|11
|0
|2
|33-11
|33
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|26-10
|31
|
4
|Бетис
|13
|8
|3
|2
|21-16
|27
|
5
|Реал Сосьедад
|13
|7
|1
|5
|23-23
|22
|
6
|Севилья
|13
|5
|4
|4
|18-20
|19
|
7
|Расинг
|13
|5
|2
|6
|20-32
|17
|
8
|Атлетик
|12
|4
|4
|4
|15-12
|16
|
9
|Алавес
|13
|4
|4
|5
|18-18
|16
|
10
|Вильярреал
|13
|4
|3
|6
|19-18
|15
|
11
|Эспаньол
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
12
|Депортиво
|13
|3
|6
|4
|16-17
|15
|
13
|Осасуна
|13
|4
|3
|6
|13-23
|15
|
14
|Сельта
|13
|2
|7
|4
|11-12
|13
|
15
|Леванте
|13
|2
|6
|5
|17-22
|12
|
16
|Р. Вальекано
|12
|3
|3
|6
|15-22
|12
|
17
|Валенсия
|13
|3
|3
|7
|9-20
|12
|
18
|Хетафе
|13
|3
|3
|7
|8-21
|12
|
19
|Эльче
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|
20
|Малага
|13
|0
|5
|8
|9-24
|5
|20.11
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|0 : 1
|21.11
|16:00
|Алавес – Депортиво
|3 : 1
|21.11
|18:15
|Р. Вальекано – Валенсия
|0 : 1
|21.11
|20:30
|Севилья – Бетис
|1 : 1
|21.11
|23:00
|Реал – Сельта
|2 : 1
|22.11
|16:00
|Барселона – Вильярреал
|3 : 2
|22.11
|18:15
|Расинг – Реал Сосьедад
|3 : 2
|22.11
|20:30
|Осасуна – Малага
|1 : 0
|22.11
|23:00
|Хетафе – Атлетико
|0 : 3
|23.11
|23:00
|Леванте – Эльче
|1 : 1
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Яссир Забири
Расинг
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|11
|2
|4
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|10
|1
|4