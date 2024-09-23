Из-за чего напали на отца Ямаля и угрожают его бабушке. Родственникам молодой суперзвезды приходится несладко

Приходится перевозить всех в Испанию .

Госпитализация, угрозы, переезд

В августе европейские медиа встревожили народ информацией о госпитализации Мунира Насрауи, отца Ламина Ямаля. Мужчина получил три удара ножом недалеко от дома в районе Барселоны Рокафонде. К счастью, обошлось. Один из ударов чуть не зацепил легкое, но в итоге даже операция не понадобилась.

Говорят, произошедшее связано с решением Ламина выступать за сборную Испании. Соседи из пригорода не оценили выбор и сначала облили Насрауи водой с балкона, а затем напали на него на парковке. На этом история не закончилась, дошло до угроз бабушке Ямаля Фатиме, матери Мунира, которая тоже живет в Рокафонде. Она сама рассказала о неприятностях: «На днях люди, избившие Мунира, сказали мне, что для меня тоже кое-что есть. Если они хотят меня убить, я здесь, сижу на площади».

Неудивительно, что футболист остановился на испанской национальной команде. Он ведь никогда и не играл за марокканцев, сразу с U15 начал в сборной Испании. Фатима вообще не понимает, о чем тут говорить: «Я очень сильно его люблю. Он здесь родился, учился, и этот ребенок не из Марокко, понимаете? Мой сын не заставлял его делать что-либо. Он мог играть за Марокко, Францию, Испанию, кого угодно».

Видимо, кто-то с малой родины Ямаля считает, что определяющее слово сказал не сам игрок, а его папа. Если и так (что вряд ли), меры приняты, мягко говоря, неприемлемые. Переезд родни в Барселону пойдет на пользу всем — Мунир и Фатима, вероятнее всего, обретут безопасность, а Ламин территориально еще сильнее сблизится с самыми важными людьми в его жизни. Ну и успокоится относительно их здоровья, конечно.

Отец Ямаля младше Хесуса Наваса, празднование Ламина — отсылка к родному району

Главное о ближайших родственниках Ламина. Его отца зовут Мунир Насрауи. Точной даты рождения в интернете нет, но несколько авторитетных порталов пишут, что отцу звезды 35 лет — то есть он младше, например, Хесуса Наваса, с которым Ямаль взял Евро в июле.

Мунир — марокканец. Он родился в городе Лараш и переехал с семьей в Испанию в девять лет. В юности Насрауи тоже играл в футбол, но карьера не сложилась, из-за чего пришлось браться за любую работу, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Несложно посчитать, что отцовство пришло в его жизнь примерно в одно время с совершеннолетием, так что возможностей пробовать развиваться без гарантий не было.

Не в Испании родилась и мать Ламина. Шейла Эбана из Экваториальной Гвинеи, они с Насрауи встретились уже после эмиграции. 21-летняя Шейла родила Ямаля в пригороде Барселоны Матаро — небольшом местечке с населением 127 тысяч человек. А конкретнее — в районе Рокафонд, где большие проблемы с преступностью. Видели фирменное празднование игрока? Оно посвящено как раз этому месту. Он пальцами показывает число 304 — почтовый индекс Рокафонда.

Кстати, именно мама привела мальчика в футбол. История такая, что не поверить в судьбу нереально. В 2010 году Шейла развелась с Муниром и устроилась официанткой в забегаловку с фастфудом, где случайно пересеклась с Иносенте Диасом — легендой местных любительских лиг и координатором академии «Ла Торрето», которая работает с талантами из бедных районов.

«Конечно, он был особенным. Когда Ламин жил в Матаро, его часто не могли сопровождать на тренировки, и тогда Мунир звонил мне. Просил забирать его на машине и не отпускал одного. Боялись за сына. Думаю, это нормально. По дороге мы всегда разговаривали, и я клялся, что его однажды подпишет «Барселона», — вспоминал Диас. Маленький Ямаль не верил. А зря — уже в 2014 году он оказался в «Ла Масии».

Отец, к слову, тоже говорит, что сразу видел большой потенциал ребенка: «Я знал, с самого его рождения знал, что он станет звездой. Любой отец меня понимает — любой хочет, чтобы его сын был лучшим. Не только в футболе, но и в любви, которую он отдает. Как личность. Он ребенок, и он благословлен богом».

Ламин Ямаль. Фото Reuters

Ямаль до сих пор живет в «Ла Масии»

Родители, надо сказать, несмотря на расставание, никогда не вмешивали карьеру сына в личные взаимоотношения. Хотя малец с трудом проходил через их разрыв, о чем часто разговаривал все с тем же Диасом. Это они решили, что маленькому Ламину надо переехать в академию «Барселоны», и четко распределили обязанности. Грубо говоря, отец — плохой коп, мать — хороший, заботящийся об эмоциональном фоне.

Между прочим, Ямаль до сих пор живет там же: «Верю, что нет места лучше, чем академия «Барсы». Там много знакомых, могу тренироваться и спокойно жить, еще просыпаюсь за 15 минут до тренировок. Нет никаких соблазнов: вечеринки и прочее. Это тоже важно».

Футболист открыт близким, не стесняется обсуждать с ними сложности. «Общаюсь с родителями и друзьями, — говорит Ямаль. — Это помогает оставаться спокойным. Никогда не скрываю, если что-то происходит. Семья понимает и хочет помочь. Это очень важный момент. Стараюсь жить так же, как и раньше, хотя понимаю давление и ожидания. Поддержка помогает стоять на ногах, когда что-то происходит».