На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Но Ламин не покинул расположение «Барселоны».

«Барселона» на этой неделе планировала спокойно подготовиться к старту сезона, намеченному на субботу, но теперь идиллия нарушена. Издание La Vanguardia вечером 14 августа сообщило, что отец главной звезды каталонцев Ламина Ямаля Мунир Насрауи госпитализирован с ножевым ранением. Что об этом известно?

На Мунира напали после того, как облили водой. Он якобы выгуливал собаку под чужими окнами

По данным испанских медиа, нападение на Мунира произошло около 9 часов вечера по местному времени. Отец Ямаля выгуливал собаку, когда на одной из парковок на него напали несколько человек (не меньше четырех) и ранили его ножом. Как сообщает RAC1, ударов было точно больше одного.

Насрауи оперативно доставили в больницу — данные о его состоянии разнятся, но все медиа сходятся на том, что его жизни ничего не угрожает. Хотя чаще всего положение дел называется тяжелым, но стабильным.

В момент, когда отцу Ямаля оказывали помощь, отряды каталонской полиции Моссос оцепили район, в котором произошло нападение. Это принесло плоды — менее чем через два часа были задержаны трое из четырех предполагаемых преступников. Всем им грозит срок за покушение на убийство.

Моссос выдвинул гипотезу о нападении — полицейские считают, что драка на парковке стала продолжением более раннего конфликта. Службам стало известно, что за несколько часов до инцидента с поножовщиной Мунир уже попал в скандал — выгуливал собаку под окнами местных жителей и был облит водой с балкона.

Впрочем, на появившихся позднее видео инцидента видно, что отец Ямаля, одетый в игровую футболку сына, действительно толкался с несколькими местными жителями. При этом собаки рядом нет, а Мунир действовал гораздо агрессивнее, чем его оппоненты — настолько, что полиции пришлось его оттягивать. Так что были ли в действительности вода и собака, о которой сообщалось ранее, — вопрос.

Испанские медиа пишут, что Ямаль, несмотря на серьезность инцидента, остался в расположении «Барселоны». Каталонский клуб постоянно на связи с больницей и Моссосом и следит за всем происходящим.

Мунир Насрауи. Фото Global Look Press

Район, где произошло нападение — почти марокканское гетто. Но там обожают Ямаля

На самом деле в Испании не сильно удивились — все дело в районе, где случился инцидент. Нападение произошло в Рокафонде, одном из кварталов города Матаро на севере провинция Барселона. У местности дурная репутация — испанские медиа пишут, что здесь проживает большое количество марокканских мигрантов, уровень доходов низкий, а преступность — высокая.

Именно в этом районе живет Мунир, и здесь же родился и вырос Ламин Ямаль. И, несмотря на всю неблагополучность Рокафонды, футболист не забывает малую родину и празднует голы, показывая пальцами «304» — последние цифры почтового индекса родного квартала.

Район в ответ не забывает Ямаля — после победы Испании на Евро и успешного выступления там каталонского вундеркинда Рокафонду украсили многочисленные граффити с нападающим. «У нас всегда была плохая репутация в преступности и других вещах, и хорошо, что есть кто-то настолько важный, кто может пролить другой свет на наши окрестности», — говорил о Ямале Росио Эсканделл, глава ассоциации жителей Рокафонды.

«Люди очень взволнованы Ямалем, потому что ничего подобного здесь раньше не случалось. Это дает детям еще больше желания заниматься спортом и другими вещами. Радостно наконец-то увидеть район по телевизору в приятном ключе», — объяснял один из местных жителей изданию Aletihad.

Фото Global Look Press

Что вообще известно про отца Ямаля?

В действительности не так много. Трудно назвать даже его точный возраст — издание The Sun пишет, что он родился в 1990-е и на Евро-2024 ему было «около 35 лет». На турнире это даже стало предметом для шуток, ведь если это правда так, то Мунир на три года младше партнера Ямаля по сборной — 38-летнего Хесуса Наваса.

Что точно известно, так это имя и тот факт, что мужчина — марокканский мигрант. И, конечно, что Мунир обожает Ламина, постоянно поддерживает его на всех играх с самого детства и сильно за него болеет. Забавно, что при этом Насрауи фанат мадридского «Реала» и, по некоторым данным, даже встречался с Флорентино Пересом.

Чем занимается Насрауи, неизвестно. Английские таблоиды на Евро рассказывали, что в молодости Мунир пытался играть в футбол, но у него ничего не вышло. Поэтому большую часть времени он перебивался случайными заработками, работая в том числе на стройке.

Еще есть данные, что в молодости Мунир был тем еще хулиганом и более-менее остепенился только после рождения Ламина. Так что не совсем удивительно, что он попал в такую ситуацию — Насрауи, по всей видимости, человек довольно вспыльчивый.