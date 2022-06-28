Защитник «Тоттенхэма» Танганга может продолжить карьеру в «Атлетико»

«Атлетико» интересуется защитником «Тоттенхэма» Джафетом Тангангой, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 23-летний англичанин готов сменить команду, поскольку не получает достаточного количества игровой практики в нынешнем клубе.

В сезоне-2021/22 Танганга принял участие в 19 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.