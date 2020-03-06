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Винисиус объяснил, почему Пике назвал его сумасшедшим

12:24
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Нападающий «Реала» Винисиус объяснил свое поведение в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0). В одном из эпизодов бразилец упал в штрафной каталонцев и подверг критике защитника Жерара Пике, который выразил недоумение и назвал Винисиуса «сумасшедшим».

— Я подумал, что он наступил мне на ногу, — цитирует A Bola Винисиуса. — Потом увидел повторы и понял, что это был не он, а Артур. Поэтому у Пике и возник вопрос, не сошел ли я с ума. Всегда полезно уметь объяснить то, что происходит на поле. Ничего необычного. Это нормально в футболе. Это класико — атмосфера раскалена, все хотят победить.

Реал — Барселона

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