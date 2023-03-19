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19 марта, 19:46

Вилья сравнил Педри и Гави с Хави и Иньестой

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Испании Давид Вилья считает, что игроки «Барселоны» Педри и Гави являются на данный момент лучшими полузащитниками в мире. Он сравнил их с легендарными игроками каталонцев Хави и Андресом Иньестой.

«Педри и Гави — лучшие полузащитники в мире на данный момент. У них есть сходство с Хави и Андресом Иньестой. Они высоко подняли планку, поэтому нужно быть терпеливыми в их отношении. Гави и Педри попали в основную команду «Барселоны» и сборную Испании намного раньше, чем Хави и Иньеста.

Педри больше всего похож на Иньесту, который отдал мне больше всего голевых передач. Уверен, если бы я играл с Педри, у меня было бы много хороших передач, много моментов, чтобы забить гол», — цитирует Вилью Daily Mail.

Иньеста выступал в составе «Барселоны» с 2002 по 2018 год, на данный момент он является игроком «Виссел Кобе». Хави защищал цвета сине-гранатовых с 1996 по 2015 год. Сейчас он возглавляет каталонский клуб.

«Барселона» с 65 очками является лидером чемпионата Испании после 25 туров.

 

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Андрес Иньеста
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
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 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
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 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 1 : 3
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Альмерия – Кадис
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Р. Вальекано – Жирона
 2 : 2
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 1 : 3
18.03 23:00
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 3 : 0
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 1 : 0
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
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19.03 23:00
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Антуан Гризманн

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 8
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Микель Мерино

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 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Исаак Карселeн

Кадис

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Бетис

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