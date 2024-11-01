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Сегодня, 18:40

Источник: Винисиус начал активнее думать об уходе из «Реала» после поражения в борьбе за «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и его окружение начали серьезно рассматривать вариант ухода из мадридского клуба, после того как игрок не получил «Золотой мяч», сообщает AS.

По информации источника, одной из причин, способной повлиять на уход 24-летнего бразильца из «Реала», является чувство незащищенности, которое футболист испытывает в Испании из-за постоянных расистских оскорблений в свой адрес.

Кроме того, в окружении Винисиуса считают, что в «Реале» нападающему сложнее выделяться на фоне других звездных игроков, таких как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Бразильский форвард осознает, что он не выиграл «Золотой мяч» по итогам 2024 года, поскольку часть голосов была отдана именно за его одноклубников.

При этом ранее сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом, хотя и обеспокоен возможным интересом к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить нападающему более высокую зарплату.

Винисиус стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Награду завоевал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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«Атлетико» вышел во 2-й раунд Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

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