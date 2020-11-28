Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Севилья» обыграла «Уэску»

22:28
Теги:

«Севилья» в матче 11-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Уэску» со счетом 1:0. Гол забил Юссеф Эн-Несири.

«Севилья» занимает пятое место в таблице. «Уэска» — 19-я.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

«Уэска» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Эн-Несири, 83.

«Уэска»: Ан.Фернандес, Сиовас, Инсуа, Маффео, Галан, Москера, Микель Рико, Борха (Окадзаки, 72), Сеоане (Феррейро, 60), Рамирес (Онтиверос, 72), Мир.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Рекик (Ракитич, 64), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Оскар Родригес, 74), Хоан Хордан (Алейш Видаль, 64), де Йонг (Эн-Несири, 74), Окампос, Эль-Хаддади (Гудель, 86).

Предупреждения: Рекик, 23. Сеоане, 53. Хоан Хордан, 58. Маффео, 60. Оливер Торрес, 70. Окадзаки, 84. Инсуа, 88.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

28 ноября. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир