«Севилья» обыграла «Уэску»
«Севилья» в матче 11-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла «Уэску» со счетом 1:0. Гол забил Юссеф Эн-Несири.
«Севилья» занимает пятое место в таблице. «Уэска» — 19-я.
Чемпионат Испании
Лига 1
11-й тур
«Уэска» — «Севилья» — 0:1 (0:0)
Гол: Эн-Несири, 83.
«Уэска»: Ан.Фернандес, Сиовас, Инсуа, Маффео, Галан, Москера, Микель Рико, Борха (Окадзаки, 72), Сеоане (Феррейро, 60), Рамирес (Онтиверос, 72), Мир.
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Рекик (Ракитич, 64), Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Оскар Родригес, 74), Хоан Хордан (Алейш Видаль, 64), де Йонг (Эн-Несири, 74), Окампос, Эль-Хаддади (Гудель, 86).
Предупреждения: Рекик, 23. Сеоане, 53. Хоан Хордан, 58. Маффео, 60. Оливер Торрес, 70. Окадзаки, 84. Инсуа, 88.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
28 ноября. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
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