Роналду и Касильяс пропустят свадьбу Рамоса

Бывшие футболисты "Реала" Криштиану Роналду и Икер Касильяс пропустят свадьбу защитника мадридцев Серхио Рамоса, информирует As.

Португальский форвард находится в отпуске вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми. Испанский голкипер пропустит церемонию по состоянию здоровья: и его собственного, и его супруги. Касильяс недавно перенес сердечный приступ, а у его жены Сары выявили рак яичников. В настоящее время они оба восстанавливаются.

Среди приглашенных: президент клуба Флорентино Перес, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, Лукас Васкес, Кейлор Навас, Лука Модрич, Жорди Альба с супругой Ромарей Вентурой, Серхио Бускетс с женой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой, бывший главный тренер сборной Висенте дель Боске. Нынешний тренер Испании Луис Энрике пропустит церемонию по личным причинам.

Церемония бракосочетания пройдет 15 июня в Севильском кафедральном соборе. Избранницей Рамоса стала его девушка, журналистка Пилар Рубио, с которой он встречался с 2012 года. Пара воспитывает трех сыновей: Серхио-младший, Марко и Алехандро.

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