"Райо Вальекано" обыграл "Алавес" и выбрался из зоны вылета

"Райо Вальекано" на выезде обыграл "Алавес" в матче 21-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол забил Рауль де Томас.
"Райо" набрал 13 очков в последних пяти матчах. Команда смогла выбраться из зоны вылета.
Чемпионат Испании
Лига 1
21-й тур
"Алавес" - "Райо Вальекано" - 0:1 (0:0)
Гол: Рауль де Томас, 47.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Брашанац, Вакасо, Ман.Гарсия (Хони, 67), Борха Бастон (Гвидетти, 75), Кальери, Бурги (Собрино, 75).
"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Ба, Веласкес, Алекс Морено, Трехо (Бебе, 80), Имбула, Комесанья, Эмбарба (Альваро Гарсия, 66), Рауль де Томас (Медран, 87).
Предупреждения: Марипан, 57. Алекс Морено, 69. Пачеко, 84. Имбула, 84. Комесанья, 85. Медран, 89. Бебе, 90+1.
Судья: Мелеро Лопес.
28 января. Витория. Стадион "Mendizorroza".