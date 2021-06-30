Названы даты матчей класико между «Барселоной» и «Реалом»: календарь ла лиги
Королевская испанская футбольная (RFEF) опубликовала в своем официальном Twitter календарь матчей ла лиги на сезон-2021/22. «Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом 24 октября на «Камп Ноу"(10-й тур), а также 20 марта 2022-го на «Сантьяго Бернабеу» (29-й тур).
Игры первого тура чемпионата Испании пройдут 15 августа. Сезон завершится 22-го мая 2022 года.
1-й тур
«Алавес» — «Реал»
«Барселона» — «Реал Сосьедад»
«Сельта» — «Атлетико»
«Мальорка» — «Бетис»
«Кадис» — «Леванте»
«Осасуна» — «Эспаньол»
«Севилья» — «Райо Вальекано»
«Валенсия» — «Хетафе»
«Вильярреал» — «Гранада»
«Эльче» — «Атлетик»
...
38-й тур
«Алавес» — «Кадис»
«Барселона» — «Вильярреал»
«Гранада» — «Эспаньол»
«Осасуна» — «Мальорка»
«Реал» — «Бетис»
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
«Севилья» — «Атлетик»
«Валенсия» — «Сельта»
«Райо Вальекано» — «Леванте»
«Эльче» — «Хетафе»
В минувшем сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории.
?? #SorteoCalendario | ?As? ser? la ?ltima jornada!— RFEF (@rfef) June 30, 2021
?? El Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisi?n concluir? el curso 2021/2022 el 22 de mayo. pic.twitter.com/AtzYyBrhk0
?? #SorteoCalendario | ?Las fechas de #ElCl?sico entre @FCBarcelona_es y @realmadrid ya est?n definidas!— RFEF (@rfef) June 30, 2021
?? Primera vuelta: 24/10/2021
?? Segunda vuelta: 20/03/2022 pic.twitter.com/WHZ6HuRKQj
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