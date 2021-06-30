Названы даты матчей класико между «Барселоной» и «Реалом»: календарь ла лиги

Королевская испанская футбольная (RFEF) опубликовала в своем официальном Twitter календарь матчей ла лиги на сезон-2021/22. «Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом 24 октября на «Камп Ноу"(10-й тур), а также 20 марта 2022-го на «Сантьяго Бернабеу» (29-й тур).

Игры первого тура чемпионата Испании пройдут 15 августа. Сезон завершится 22-го мая 2022 года.

1-й тур

«Алавес» — «Реал»

«Барселона» — «Реал Сосьедад»

«Сельта» — «Атлетико»

«Мальорка» — «Бетис»

«Кадис» — «Леванте»

«Осасуна» — «Эспаньол»

«Севилья» — «Райо Вальекано»

«Валенсия» — «Хетафе»

«Вильярреал» — «Гранада»

«Эльче» — «Атлетик»

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38-й тур

«Алавес» — «Кадис»

«Барселона» — «Вильярреал»

«Гранада» — «Эспаньол»

«Осасуна» — «Мальорка»

«Реал» — «Бетис»

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»

«Севилья» — «Атлетик»

«Валенсия» — «Сельта»

«Райо Вальекано» — «Леванте»

«Эльче» — «Хетафе»

В минувшем сезоне «Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории.