Азар: «Я бы убрал ВАР. Ошибки судей — это часть футбола»
Азар объяснил, почему выступает против ВАР в футболе
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о применении ВАР в футболе. По словам 31-летнего бельгийца, система видеоповторов лишается футбол счастливых моментов.
— Есть ли что-то, что бы ты хотел поменять в футболе? Будь-то правило или что-нибудь еще.
— В игре? Так, дайте подумать. Мне не очень нравится этот ВАР. Я бы его убрал.
— Полностью?
— Да, полностью.
— Почему?
— Потому что ошибки судей — это часть футбола. Но из-за того, что люди постоянно жалуются они ввели ВАР. Но когда мы забиваем, то ждем и теряем это счастье (от забитого гола. — Прим. «СЭ»). Когда забиваешь гол, ты всегда думаешь: «Есть еще ВАР». Так что, я бы убрал его, — сказал полузащитник «Реала» в интервью ESPN.
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
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|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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