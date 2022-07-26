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Азар: «Я бы убрал ВАР. Ошибки судей — это часть футбола»

Азар объяснил, почему выступает против ВАР в футболе
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о применении ВАР в футболе. По словам 31-летнего бельгийца, система видеоповторов лишается футбол счастливых моментов.

— Есть ли что-то, что бы ты хотел поменять в футболе? Будь-то правило или что-нибудь еще.

— В игре? Так, дайте подумать. Мне не очень нравится этот ВАР. Я бы его убрал.

— Полностью?

— Да, полностью.

— Почему?

— Потому что ошибки судей — это часть футбола. Но из-за того, что люди постоянно жалуются они ввели ВАР. Но когда мы забиваем, то ждем и теряем это счастье (от забитого гола. — Прим. «СЭ»). Когда забиваешь гол, ты всегда думаешь: «Есть еще ВАР». Так что, я бы убрал его, — сказал полузащитник «Реала» в интервью ESPN.

Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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