Бывший полузащитник и тренер «Реала» Сантьяго Солари оценил прогресс нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора. По его словам, 22-летний бразилец является не только талантом, но и бойцом.

«Уверенность в себе, желание побеждать и двигаться вперед — вот многие из тех вещей, которые отличают футболиста «Реала», — приводит слова Солари Marca. — Винисиус — боец, а не только талант. Он многому научился у всех своих тренеров, например, оборонительным действиям, и это заметно во время игр».

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.