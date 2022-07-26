Солари: «Винисиус — боец, а не только талант. Он многому научился у всех своих тренеров»
Бывший полузащитник «Реала» Солари оценил прогресс Винисиуса
Бывший полузащитник и тренер «Реала» Сантьяго Солари оценил прогресс нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора. По его словам, 22-летний бразилец является не только талантом, но и бойцом.
«Уверенность в себе, желание побеждать и двигаться вперед — вот многие из тех вещей, которые отличают футболиста «Реала», — приводит слова Солари Marca. — Винисиус — боец, а не только талант. Он многому научился у всех своих тренеров, например, оборонительным действиям, и это заметно во время игр».
В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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13
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14
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|0
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|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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|22:00
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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|13.08
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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