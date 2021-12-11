«Барселона» может подписать Янузая бесплатно следующим летом
«Барселона» интересуется полузащитником «Реал Сосьедада» Аднаном Янузаем, сообщает Sport.es.
По информации источника, «сине-гранатовые» работают над тем, чтобы подписать 26-летнего бельгийца на правах свободного агента следующим летом. Сообщается, что сам футболист был настроен на продление контракта с «Реал Сосьедадом» до возникновения интереса со стороны каталонцев.
В сезоне-2021/22 Янузай провел 22 матча за «Реал Сосьедад», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт бельгийца с нынешним клубом действует до конца июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/onze-januzaj-barca-libre-verano-12962978
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