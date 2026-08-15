Дубль Жоао Педро принес «Челси» победу над «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену

«Челси» на своем поле в товарищеском матче переиграл «Реал Сосьедад» в товарищеском матче — 3:1.

Дубль у лондонцев оформил Жоау Педро. Еще один гол забил Морган Роджерс. Единственный мяч гостей на счету Хона Арамбуру.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал игру в запасе и вышел на замену на 84-й минуте.

Товарищеский матч

«Челси» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 3:1 (1:1)

Голы: Роджерс, 11 (1:0), Арамбуру, 45 (1:1), Жоао Педро, 47 (2:1), Жоао Педро, 77 (3:1)