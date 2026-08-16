«Эспаньол» разгромил «Леванте» на старте Ла лиги, Фернандес оформил дубль

«Эспаньол» на своем поле обыграл «Леванте» в матче 1-го тура испанской Ла лиги — 3:0.

Дубль у хозяев оформил Роберто Фернандес. 24-летний нападающий отличился на 5-й и 40-й минутах. Еще один гол на 80-й минуте забил Тайрис Долан.

В предыдущем матче дня «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Расингом» (2:2), уступая со счетом 0:2 по ходу встречи.

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.

16 августа, 20:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)