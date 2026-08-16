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Сегодня, 22:03

«Эспаньол» разгромил «Леванте» на старте Ла лиги, Фернандес оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Эспаньол» на своем поле обыграл «Леванте» в матче 1-го тура испанской Ла лиги — 3:0.

Дубль у хозяев оформил Роберто Фернандес. 24-летний нападающий отличился на 5-й и 40-й минутах. Еще один гол на 80-й минуте забил Тайрис Долан.

В предыдущем матче дня «Вильярреал» ушел от поражения в матче с «Расингом» (2:2), уступая со счетом 0:2 по ходу встречи.

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
16 августа, 20:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
3:0
Леванте
Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
16 августа, 18:00. El Sardinero (Сантандер)
Расинг
2:2
Вильярреал
Источник: Таблица Ла лиги
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ФК Вильярреал
ФК Леванте
ФК Расинг
ФК Эспаньол
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 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
7
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
8
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
9
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
19
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
20
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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