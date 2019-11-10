Нелсон Семеду из-за травмы пропустит пять недель

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму голени в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:1), сообщается на официальном сайте клуба. После медосмотра стало известно, что 25-летний португалец пропустит около 5 недель.

Португалец провел 12 матчей в ла лиге и отметился 3 голевыми передачами.

Добавим, что Семеду был вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отборочного турнира Евро-2020 против Литвы и Люксембурга.