Виллиан Жозе обвинил «Реал Сосьедад» в том, что его не отпустили в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе заявил, что недоволен решением своего клуба не отпускать его в топ-клуб летом 2020 года.

«Считаю, что со мной обошлись не очень хорошо. Я ждал большего. Я говорил с Роберто Олабе (спортивным директором «Реал Сосьедада». — прим. «СЭ»), спрашивал об интересе ко мне со стороны клубов из АПЛ и чемпионата Испании. Он сказал мне, что меня отпустят, если будет предложение от команды, которая выступает в Лиге чемпионов. Я сохранял спокойствие. Потом был интерес «Барселоны» и предложение «Манчестер Юнайтед». Я считал, что это шанс всей жизни, что такое нельзя упускать. В конце концов все пошло плохо, и только в этом году меня отпустили в аренду в «Вулверхэмптон». Я не понимаю, почему за несколько месяцев до этого меня не хотели продавать за 23 миллиона, а потом отпустили в аренду. Иногда трудно понять некоторые вещи в футболе», — приводит Noticias de Gipuzkoa слова Виллиана Жозе.

Виллиан Жозе провел вторую половину сезона-2020/2021 в «Вулверхэмптоне» на правах аренды. На счету 29-летнего бразильца один гол и одна результативная передача в 18 матчах за «волков». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.