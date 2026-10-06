«Реал» поздравил Алькараса с победой на турнире в Токио

Пресс-служба «Реала» поздравила испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире в Токио.

В финале третья ракетка мира обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

«Поздравляем, Карлос Алькарас, со вторым титулом на турнире в Японии. Все мадридисты очень гордятся твоей очередной победой. 27 титулов! Молодец, чемпион!» — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев.

Алькарас защитил титул в Токио. В финале турнира 2025 года испанец обыграл американца Тейлора Фритца. Победа в Токио стала для 23-летнего Алькараса 27-й на турнирах ATP в карьере и второй в сезоне-2026.