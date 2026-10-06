Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP
«Реал» поздравил Алькараса с победой на турнире в Токио

«Реал» поздравил Алькараса с победой на турнире в Токио

Сергей Ярошенко

Пресс-служба «Реала» поздравила испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на турнире в Токио.

В финале третья ракетка мира обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

«Поздравляем, Карлос Алькарас, со вторым титулом на турнире в Японии. Все мадридисты очень гордятся твоей очередной победой. 27 титулов! Молодец, чемпион!» — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев.

Алькарас защитил титул в Токио. В финале турнира 2025 года испанец обыграл американца Тейлора Фритца. Победа в Токио стала для 23-летнего Алькараса 27-й на турнирах ATP в карьере и второй в сезоне-2026.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
ФК Реал
Карлос Алькарас
Читайте также
Некрасов: «Мы точно не будем зависимы ни от одного агента или агентской группы»
У команды — баркозависимость, а Карседо останется надолго при одном условии. Главные заявления гендира «Спартака» Некрасова перед рестартом РПЛ
«Все вообще пошло не так». Хэйс рассказал, почему сбежал из КХЛ после пяти матчей
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Надежда Радзевич
«Волейбол. Наши чемпионы» | Надежда Радзевич
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джокович стал победителем турнира в Пекине после снятия де Минаура в финале

Джокович — о титуле в Пекине: «Прыгать от радости было бы неуместно, но я очень горжусь этим достижением»
Новости
RSS RSS
Все новости