Хавбека «Эльче» Хосана задержали по обвинению в домашнем насилии

Полузащитник «Эльче» Хосан Феррандес задержан по обвинению в домашнем насилии в отношении супруги, сообщает Informacion.

36-летнего футболиста задержали в ночь на 6 октября в муниципалитете Кальоса-де-Сегура. Утром 7 октября его передали в распоряжение суда по делам о насилии в отношении женщин, где Хосан дал показания.

По информации источника, супруги некоторое время находятся в процессе расставания. В заявлении жена футболиста предоставила оскорбительные сообщения в соцсети и фотографии синяков, которые, предположительно, могли быть получены в результате насилия.

Хосан выступает за «Эльче» с 2018 года. Летом он продлил контракт с клубом еще на один сезон. У пары две дочери.