Мбаппе получил прямую красную карточку в матче «Реала» с «Алавесом»

Нападающего «Реала» Килиана Мбаппе удалили в матче против «Алавеса» в 31-м туре испанской ла лиги.

Француз получил прямую карточку на 38-й минуте при счете 1:0 в пользу мадридцев. Это его первое удаление в составе «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.