«Осасуна» обыграла «Жирону» и прервала 9-матчевую серию без побед

«Осасуна» дома переиграла «Жирону» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Анте Будимира (38-я минута) и Пабло Ибаньеса (79-я). У гостей в концовке отличился Ясер Асприлья.

«Осасуна» (38 очков) поднялась на 12-е место в ла лиге. Команда Висенте Морено одержала первую победу во всех турнирах с февраля, прервав 9-матчевую серию без побед.

«Жирона» (34), напротив, продлила безвыигрышную серию до 9 матчей и идет 16-й в турнирной таблице.