«Реал» на выезде обыграл «Алавес» в ла лиге

«Реал» на выезде обыграл с «Алавес» в 31-м туре чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте встречи забил полузащитник мадридского клуба Эдуарду Камавинга.

С 38-й минуты гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил нападающий Килиан Мбаппе. Это первое удаление француза в составе «Реала». На 70-й минуте красную карточку также получил защитник хозяев Ману Санчес.

«Реал» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 30 очками — на 17-й строчке.