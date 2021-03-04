Лопетеги назвал обидным вылет от «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3 доп. вр.) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Мы испытали самый жестокий момент в футболе, когда пропустили на последней минуте основного времени. Мы остались вдесятером, соперник тоже должен был быть в меньшинстве. Остается оправиться от поражения и сосредоточиться на чемпионате», — цитирует Marca Лопетеги.

«Севилья» уступила «Барселоне» по итогам двух матчей со счетом 2:3.