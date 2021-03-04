Лопетеги назвал обидным вылет от «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
07:58
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3 доп. вр.) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
«Мы испытали самый жестокий момент в футболе, когда пропустили на последней минуте основного времени. Мы остались вдесятером, соперник тоже должен был быть в меньшинстве. Остается оправиться от поражения и сосредоточиться на чемпионате», — цитирует Marca Лопетеги.
«Севилья» уступила «Барселоне» по итогам двух матчей со счетом 2:3.
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