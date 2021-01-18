Куман предоставил игрокам «Барселоны» два дня отдыха после поражения в финале Кубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман решил дать игрокам каталонского клуба два выходных после поражения в финале Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:3), сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, команда не будет тренироваться до 20 января. Таким образом тренер хочет дать футболистам время прийти в себя после досадного поражения.

21 января «Барселона» сыграет с «Корнелью» в Кубке Испании. Начало — в 23.00 по московскому времени.