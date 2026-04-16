Андреева победила Паркс и встретится со Свентек в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Алисию Паркс во втором круге турнира в Штутгарте — 7:6 (7:3), 6:3.
Встреча продлилась 1 час 38 минут.
Андреева 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Паркс 4 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале турнира 18-летняя Андреева встретится с представительницей Польши Игой Свентек.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, 6) — Алисия Паркс (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:3
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