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16 апреля, 17:31

Андреева победила Паркс и встретится со Свентек в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Алисию Паркс во втором круге турнира в Штутгарте — 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продлилась 1 час 38 минут.

Андреева 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Паркс 4 эйса, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале турнира 18-летняя Андреева встретится с представительницей Польши Игой Свентек.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, 6) — Алисия Паркс (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:3

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Теннис
Мирра Андреева
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