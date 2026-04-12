«Бетис» и «Осасуна» сыграли вничью в матче Ла лиги

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На 7-й минуте Абде Эззалзули вывел гостей вперед. На 40-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и сравнял счет.

«Бетис» набрал 46 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице Ла лиги. «Осасуна» с 39 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Бетис» 21 апреля на выезде сыграет против «Жироны», «Осасуна» в этот же день в гостях встретится с «Атлетиком».

Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур.

12 апреля, 15:00. Эль Садар (Памплона)

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