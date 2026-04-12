«Бетис» и «Осасуна» сыграли вничью в матче Ла лиги
«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:1.
На 7-й минуте Абде Эззалзули вывел гостей вперед. На 40-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и сравнял счет.
«Бетис» набрал 46 очков и сохраняет пятое место в турнирной таблице Ла лиги. «Осасуна» с 39 очками располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Бетис» 21 апреля на выезде сыграет против «Жироны», «Осасуна» в этот же день в гостях встретится с «Атлетиком».
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|
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|Барселона
|10
|9
|0
|1
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|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|10
|8
|0
|2
|25-10
|24
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|10
|6
|1
|3
|19-18
|19
|
6
|Севилья
|10
|5
|2
|3
|16-16
|17
|
7
|Алавес
|10
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|3
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|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
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|10
|2
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|2
|10-7
|12
|
10
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|10
|3
|3
|4
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|12
|
11
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|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
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|10
|3
|2
|5
|10-20
|11
|
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|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|10
|2
|4
|4
|16-19
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
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|1
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|
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|Малага
|10
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|30.10
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|31.10
|16:00
|Леванте – Атлетико
|- : -
|31.10
|18:15
|Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|31.10
|20:30
|Бетис – Малага
|- : -
|31.10
|23:00
|Барселона – Алавес
|- : -
|1.11
|16:00
|Хетафе – Севилья
|- : -
|1.11
|18:15
|Расинг – Реал
|- : -
|1.11
|20:30
|Эльче – Валенсия
|- : -
|1.11
|23:00
|Атлетик – Реал Сосьедад
|- : -
|2.11
|23:00
|Депортиво – Осасуна
|- : -
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|
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Рафинья
Барселона
|13
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|11
|
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Яссир Забири
Расинг
|8
|П
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Ламин Ямаль
Барселона
|6
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|И
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|1
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|3
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|1
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