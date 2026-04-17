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17 апреля, 11:21

Mundo Deportivo: «Барселона» хочет продлить контракт с Фликом

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Барселона» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом, сообщает Mundo Deportivo.

Действующий контракт с 61-летним немцем рассчитан до лета 2027 года. По информации источника, в клубе надеются подписать соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что между сторонами уже достигнута устная договоренность, но сам Флик считает, что сейчас не лучший момент для подписания нового контракта.

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. Под его руководством каталонцы выиграли Ла лигу и Кубок Испании в сезоне-2024/25, а также дважды становились победителями Суперкубка страны (2025, 2026).

В этом сезоне «Барселона» с 79 очками лидирует в Ла лиге после 31 тура, опережая «Реал» на 9 очков. В Лиге чемпионов команда Флика дошла до четвертьфинала, где уступила «Атлетико» (0:2, 2:1).

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ФК Барселона
Ханс Флик
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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