Mundo Deportivo: «Барселона» хочет продлить контракт с Фликом
«Барселона» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом, сообщает Mundo Deportivo.
Действующий контракт с 61-летним немцем рассчитан до лета 2027 года. По информации источника, в клубе надеются подписать соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
Отмечается, что между сторонами уже достигнута устная договоренность, но сам Флик считает, что сейчас не лучший момент для подписания нового контракта.
Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. Под его руководством каталонцы выиграли Ла лигу и Кубок Испании в сезоне-2024/25, а также дважды становились победителями Суперкубка страны (2025, 2026).
В этом сезоне «Барселона» с 79 очками лидирует в Ла лиге после 31 тура, опережая «Реал» на 9 очков. В Лиге чемпионов команда Флика дошла до четвертьфинала, где уступила «Атлетико» (0:2, 2:1).
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