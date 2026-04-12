«Овьедо» на выезде победил «Сельту»

«Овьедо» на выезде обыграл «Сельту» в матче 31-го тура Ла лиги — 3:0.

У гостей дубль оформил Федерико Виньяс (45-я и 57-я минуты), еще один гол забил Альберто Рейна (4-я).

«Овьедо» набрал 27 очков и занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» с 44 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур.

12 апреля, 19:30. Балаидос (Виго)

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