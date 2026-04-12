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12 апреля, 21:31

«Овьедо» на выезде победил «Сельту»

Сергей Ярошенко

«Овьедо» на выезде обыграл «Сельту» в матче 31-го тура Ла лиги — 3:0.

У гостей дубль оформил Федерико Виньяс (45-я и 57-я минуты), еще один гол забил Альберто Рейна (4-я).

«Овьедо» набрал 27 очков и занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» с 44 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур.
12 апреля, 19:30. Балаидос (Виго)
Сельта
0:3
Овьедо

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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
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18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
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