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4 сентября, 16:31

Хави не отпустил нападающего Феррана Торреса из «Барселоны» в «Арсенал»

Иван Шитик
Корреспондент
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В последние дни летнего трансферного окна нападающий «Барселоны» Ферран Торрес мог вернуться в Англию. У 22-летнего испанца было предложение от «Арсенала», сообщает El Nacional.

Руководители «Барселоны» были готовы принять предложение «канониров», но окончательное решение принимал главный тренер каталонцев Хави, который отказался отпускать футболиста.

Ферран Торрес принял участие в трех последних матчах «Барселоны» в чемпионате Испании, проведя на поле суммарно 99 минут. Результативными действиями футболист не отмечался.

Напомним, что Торрес перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» в декабре 2021 год. Срок действия контракта — до 30 июня 2027 года, отступные — один миллиард евро.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
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 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
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 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
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 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
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 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
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13
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 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
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Сельта – Кадис
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3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
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4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
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Вальядолид – Альмерия
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Барселона

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Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
П
Жоау Феликс

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Атлетико

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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

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Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
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Фабрисио Анхилери

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Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
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