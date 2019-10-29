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Гамейро не поможет «Валенсии» в матче с «Севильей» из-за проблем со здоровьем

16:26
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Форвард «Валенсии» Кевин Гамейро не сыграет в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает официальный сайт клуба. Сообщается, что игрок испытывает мышечный дискомфорт в левом бедре. Срок восстановления не указан.

32-летний француз в текущем сезоне провел девять матчей за «Валенсию» и забил два мяча при двух голевых передачах. Матч «Валенсия» — «Севилья» состоится 30 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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