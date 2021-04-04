Матч 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» — «Валенсия» был прерван по ходу первого тайма при счете 1:1.

Игроки «Валенсии» покинули поле после того, как защитник «Кадиса» Хуан Кала что-то сказал французскому футболисту гвинейского происхождения Муктару Диакаби. По всей видимости, это было расистское оскорбление.

Последний стал разговаривать с рефери, после чего ушел с поля. Партнеры по команде последовали за ним.

Затем с поля ушли и игроки «Кадиса».

Через некоторое время команды вернулись на поле, а матч был продолжен. Как пишет Marca, Диакаби попросил команду продолжить встречу, а сам был заменен.