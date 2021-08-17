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«Эльче» и «Атлетик» завершили матч нулевой ничьей

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Матч первого тура чемпионата Испании «Эльче» — «Атлетик» завершился вничью — 0:0.

Команды набрали по одному очку. Это была завершающая игра первого тура.

Чемпионат Испании. Ла лига

1-й тур

«Эльче» — «Атлетик» — 0:0

«Эльче»: Касилья, Бигас, Мохика, Роко (Диего Гонсалес, 62), Верду, Марконе, Гути (Паласиос, 82), Фидель, Пере Милья (Каррильо, 71), Бойе, Хосан (Тете Моренте, 82).

«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Де Маркос (Лекуэ, 53), Иньиго Мартинес, Вивиан, Икер Муниаин (Саррага, 82), Дани Гарсия (Весга, 76), Сансет (Вильялибре, 77), Венседор (Уильямс, 82), Иньяки Уильямс, Беренгер.

Предупреждения: Верду, 6. Де Маркос, 20. Дани Гарсия, 63. Гути, 78.

Судья: Мелеро Лопес.

16 августа. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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