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«Барселона» зимой хочет забрать Кавани из «Манчестер Юнайтед»

19:47
Эдинсон Кавани. Фото Twitter
Эдинсон Кавани. Фото Twitter
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перебраться в Испанию. В услугах 34-летнего уругвайца заинтересована «Барселона», сообщает AS.

Каталонцы хотят подписать нападающего во время зимнего трансферного окна. Сам Кавани также не против покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку вряд ли будет получать много игровой практики.

Кавани защищает цвета «красных дьяволов» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Эдинсон провел лишь один матч и не отличился результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора

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