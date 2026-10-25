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Барселона — Реал Мадрид: прямая трансляция матча Ла Лиги, видео онлайн 25 октября 2026

«Барселона» — «Реал» Мадрид: прямая трансляция матча Ла Лиги

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль, игрок «Барселоны».
Фото Reuters

«Барселона» и «Реал» Мадрид встретятся в 10-м туре чемпионата Испании сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Эль-класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
25 октября, 23:00. Камп Ноу (Барселона)
Барселона
Реал

Следить за ключевыми событиями, изменениями счета и итоговым результатом игры можно в футбольном матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

В России матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (по регистрации).

«Барселона» после девяти туров набрала 27 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. В последнем матче каталонцы победили «Бетис» (5:2). «Реал» располагается на третьем месте с 21 очком. В предыдущем туре мадридцы обыграли «Севилью» (4:1).

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;.«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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ФК Барселона
ФК Реал
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«Сельта» и «Бетис» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 10 8 1 1 20-8 25
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9
 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10
 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
12
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
13
 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14
 Леванте 9 2 4 3 15-17 10
15
 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16
 Р. Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
18
 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19
 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20
 Малага 10 0 5 5 7-19 5
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37 тур
38 тур
23.10 22:00 Алавес – Малага 1 : 1
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче 0 : 3
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол 2 : 1
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал 1 : 2
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво 1 : 0
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе 4 : 0
25.10 18:15 Сельта – Бетис 0 : 0
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте - : -
25.10 23:00 Барселона – Реал - : -
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 7 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
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