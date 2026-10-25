«Барселона» — «Реал» Мадрид: прямая трансляция матча Ла Лиги
«Барселона» и «Реал» Мадрид встретятся в 10-м туре чемпионата Испании сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Эль-класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями, изменениями счета и итоговым результатом игры можно в футбольном матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».
В России матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (по регистрации).
«Барселона» после девяти туров набрала 27 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. В последнем матче каталонцы победили «Бетис» (5:2). «Реал» располагается на третьем месте с 21 очком. В предыдущем туре мадридцы обыграли «Севилью» (4:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|9
|7
|0
|2
|23-9
|21
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|9
|5
|1
|3
|17-17
|16
|
6
|Севилья
|9
|4
|2
|3
|14-16
|14
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
|Сельта
|10
|2
|6
|2
|10-7
|12
|
10
|Вильярреал
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
11
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
12
|Осасуна
|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
13
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|9
|2
|4
|3
|15-17
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-17
|6
|
20
|Малага
|10
|0
|5
|5
|7-19
|5
|23.10
|22:00
|Алавес – Малага
|1 : 1
|24.10
|15:00
|Р. Вальекано – Эльче
|0 : 3
|24.10
|17:15
|Расинг – Эспаньол
|2 : 1
|24.10
|19:30
|Валенсия – Вильярреал
|1 : 2
|24.10
|22:00
|Атлетико – Депортиво
|1 : 0
|25.10
|16:00
|Атлетик – Хетафе
|4 : 0
|25.10
|18:15
|Сельта – Бетис
|0 : 0
|25.10
|20:30
|Реал Сосьедад – Леванте
|- : -
|25.10
|23:00
|Барселона – Реал
|- : -
|26.10
|23:00
|Севилья – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3