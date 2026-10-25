«Барселона» — «Реал» Мадрид: прямая трансляция матча Ла Лиги

«Барселона» и «Реал» Мадрид встретятся в 10-м туре чемпионата Испании сезона-2026/27 в воскресенье, 25 октября. Эль-класико пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.

25 октября, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

Следить за ключевыми событиями, изменениями счета и итоговым результатом игры можно в футбольном матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

В России матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Смотреть игру онлайн можно на сайте matchtv.ru, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (по регистрации).

«Барселона» после девяти туров набрала 27 очков и возглавляет таблицу чемпионата Испании. В последнем матче каталонцы победили «Бетис» (5:2). «Реал» располагается на третьем месте с 21 очком. В предыдущем туре мадридцы обыграли «Севилью» (4:1).