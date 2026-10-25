The Athletic: Куртуа надеется сыграть с «Барселоной», несмотря на грипп

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает принять участие в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» 25 октября, сообщает The Athletic.

До этого мадридский клуб объявил, что 34-летний бельгиец пропустит встречу из-за гриппа.

По данным источника, состояние Куртуа улучшилось. Вратарь надеется отправиться в Барселону и выйти на поле. Окончательное решение о его участии в матче пока не принято. Если бельгиец не сможет сыграть, место в воротах, вероятно, займет Андрей Лунин.

В сезоне-2026/27 Куртуа провел 12 матчей во всех турнирах и дважды сыграл «на ноль». Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

«Барселона» и «Реал» сыграют в 10-м туре Ла лиги сегодня, 25 октября. Начало — в 23:00 по московскому времени.