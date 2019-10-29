Бэйл снова получил предложение из Китая

Руководство «Реала» готово расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. 30-летний валлиец может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

У Бэйла уже есть предложение из Китая. В услугах полузащитника заинтересован «Шанхай Шеньхуа».

Летом Бэйл уже мог оказаться в Китае прошедшим летом. Он был близок к подписанию контракта с клубом «Цзянсу Сунин» и даже прилетал в Китай на переговоры. «Цзянсу» был готов платить валлийцу 22 миллиона евро в год.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его трансфер из «Тоттенхэма» обошелся мадридцам в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за команду Зинедина Зидана 7 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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