«Реал», «Интер» и «Атлетико» интересуются нападающим «Зальцбурга» Адейеми
12:00
Нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми заинтересовались «Реал», «Интер» и «Атлетико», сообщает Sky Germany.
По информации источника, на следующей неделе представители 19-летнего немца начнут переговоры с испанскими клубами.
В нынешнем сезоне Адейеми провел 10 матчей в чемпионате Австрии и забил восемь мячей. Также на его счету три гола в 4 встречах Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/de/meldungen/karim-adeyemi-real-atletico-inter-bericht-interesse/g8fitpwdfrw4193hd5eabtk28
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