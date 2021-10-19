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«Реал», «Интер» и «Атлетико» интересуются нападающим «Зальцбурга» Адейеми

12:00
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Нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми заинтересовались «Реал», «Интер» и «Атлетико», сообщает Sky Germany.

По информации источника, на следующей неделе представители 19-летнего немца начнут переговоры с испанскими клубами.

В нынешнем сезоне Адейеми провел 10 матчей в чемпионате Австрии и забил восемь мячей. Также на его счету три гола в 4 встречах Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/de/meldungen/karim-adeyemi-real-atletico-inter-bericht-interesse/g8fitpwdfrw4193hd5eabtk28

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