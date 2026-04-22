«Реал» обыграл «Алавес» и сократил отставание от «Барселоны»
«Реал» переиграл «Алавес» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
На 30-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. Гости отыграли один мяч в концовке встречи — отличился Антонио Мартинес.
«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе. «Алавес» идет на 17-й строчке — 33 очка.
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|Барселона
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|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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