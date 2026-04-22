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22 апреля, 00:32

«Реал» обыграл «Алавес» и сократил отставание от «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе забивает гол.
Фото Getty Images

«Реал» переиграл «Алавес» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 30-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. Гости отыграли один мяч в концовке встречи — отличился Антонио Мартинес.

«Реал» набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 6 очков, но у каталонцев игра в запасе. «Алавес» идет на 17-й строчке — 33 очка.

Чемпионат Испании. Ла лига. 33-й тур.
21 апреля, 22:30. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Алавес

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Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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