Бензема сыграет против «Атлетика» в четвертьфинале Кубка Испании

Нападающий «Реал» Бензема сыграет против «Атлетика» в Кубке Испании

Нападающий «Реал» Карим Бензема сыграет против «Атлетика» в матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает El Golazo de Gol.

По информации источника, восстановление 34-летнего француза от травмы идет очень хорошо, и он будет готов к предстоящей встрече.

В нынешнем сезоне Бензема забил 24 мяча и отдал девять результативных передач в 28 играх за «Реал».