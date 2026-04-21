Тренер «Реал Сосьедад» Матарраццо обратился к фанатам на баскском после выигрыша Кубка Испании
Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо в ходе празднования победы команды в розыгрыше Кубка Испании обратился к фанатам на баскском языке.
«Добрый день! Мы чемпионы! Я попробую сделать это на баскском, поэтому прошу прощения за возможные ошибки. Какое прекрасное начало этого пути, который мы проходим вместе! И я чувствую, что это только начало! С вашей помощью игроки смогут добиться многих великих дел! Мы чувствуем вашу благодарность, но сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку, вашу страсть и глубокую любовь, которую вы испытываете к этому клубу. Вы показали мне, что такое «Реал», с первого же дня. Большое спасибо! Давай, «Реал»!» — цитирует американского специалиста NdG.
В финале Кубка Испании «Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).
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|И
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1
|Барселона
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2
|Реал
|0
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|0
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|0-0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -