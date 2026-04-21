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21 апреля, 04:21

Тренер «Реал Сосьедад» Матарраццо обратился к фанатам на баскском после выигрыша Кубка Испании

Павел Лопатко

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо в ходе празднования победы команды в розыгрыше Кубка Испании обратился к фанатам на баскском языке.

«Добрый день! Мы чемпионы! Я попробую сделать это на баскском, поэтому прошу прощения за возможные ошибки. Какое прекрасное начало этого пути, который мы проходим вместе! И я чувствую, что это только начало! С вашей помощью игроки смогут добиться многих великих дел! Мы чувствуем вашу благодарность, но сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу невероятную поддержку, вашу страсть и глубокую любовь, которую вы испытываете к этому клубу. Вы показали мне, что такое «Реал», с первого же дня. Большое спасибо! Давай, «Реал»!» — цитирует американского специалиста NdG.

В финале Кубка Испании «Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:2, 4:3 пен.).

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ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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