Арбелоа заявил, что из-за судей «Реалу» проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла лигу
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что «команде проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла лигу», намекнув, что испанские судьи отчасти виноваты в невыразительной игре команды на внутренней арене.
«Реал» подходит к игре 21 апреля с «Алавесом», отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.
За последние 20 лет «Реал» выигрывал Ла лигу семь раз (последний раз в 2024 году), а за тот же период — шесть трофеев Лиги чемпионов.
«На то есть причина, и ее легко увидеть многим. Безусловно, у нас есть возможности для улучшения в Ла лиге в последние годы, и в последние несколько месяцев, думаю, мы играли лучше в больших, сложных матчах, чем против более скромных соперников. Но мы также пережили ситуации, подобные эпизоду с пенальти в игре с «Жироной», которые делают победу в Лиге чемпионов для «Реала» более легкой задачей, чем победа в Ла лиге», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
«Реал» в последние годы часто критиковал уровень испанского судейства, и эта критика усилилась после расследования по делу Негрейры, которое Арбелоа назвал «крупнейшим скандалом в испанском футболе».
Сейчас «Реал» столкнулся с возможностью второго сезона подряд без крупного трофея, после того как на прошлой неделе он вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии».
«Это два сезона без побед, а последний раз такое случалось более 20 лет назад. «Реал» — клуб, где обычно все складывается хорошо. Менталитет этого клуба — всегда смотреть в будущее. В «Реале» проигрывать неприемлемо. Мы должны выиграть все оставшиеся семь матчей», — заключил тренер.
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3
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5
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6
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7
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8
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
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|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
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|18:00
|Расинг – Вильярреал
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|20:00
|Эспаньол – Леванте
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|Сельта – Осасуна
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|22:00
|Атлетико – Малага
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|Валенсия – Бетис
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|Реал – Р. Сосьедад
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|Барселона – Атлетик
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