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21 апреля, 03:19

Арбелоа заявил, что из-за судей «Реалу» проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла лигу

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что «команде проще выиграть Лигу чемпионов, чем Ла лигу», намекнув, что испанские судьи отчасти виноваты в невыразительной игре команды на внутренней арене.

«Реал» подходит к игре 21 апреля с «Алавесом», отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.

За последние 20 лет «Реал» выигрывал Ла лигу семь раз (последний раз в 2024 году), а за тот же период — шесть трофеев Лиги чемпионов.

«На то есть причина, и ее легко увидеть многим. Безусловно, у нас есть возможности для улучшения в Ла лиге в последние годы, и в последние несколько месяцев, думаю, мы играли лучше в больших, сложных матчах, чем против более скромных соперников. Но мы также пережили ситуации, подобные эпизоду с пенальти в игре с «Жироной», которые делают победу в Лиге чемпионов для «Реала» более легкой задачей, чем победа в Ла лиге», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Реал» в последние годы часто критиковал уровень испанского судейства, и эта критика усилилась после расследования по делу Негрейры, которое Арбелоа назвал «крупнейшим скандалом в испанском футболе».

Сейчас «Реал» столкнулся с возможностью второго сезона подряд без крупного трофея, после того как на прошлой неделе он вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии».

«Это два сезона без побед, а последний раз такое случалось более 20 лет назад. «Реал» — клуб, где обычно все складывается хорошо. Менталитет этого клуба — всегда смотреть в будущее. В «Реале» проигрывать неприемлемо. Мы должны выиграть все оставшиеся семь матчей», — заключил тренер.

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Альваро Арбелоа
ФК Реал
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
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