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«Барселона» не отказалась от идеи предложить Месси пожизненный контракт

14:12
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«Барселона» намерена предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает AS.com.

По информации источника, в каталонском клубе уверены, что это предложение поможет удержать 33-летнего аргентинца в команде. При этом Месси готов лично, без своего отца Хорхе, вести переговоры с президентом клуба Жоаном Лапорта.

Отмечается, что Месси выдвинул ряд условий к руководству клуба. Главное из них — четкий спортивный проект, который поможет «Барселоне» добиться победы в Лиге чемпионов. Решение о контракте аргентинец примет до окончания сезона.

Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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