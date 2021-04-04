«Барселона» не отказалась от идеи предложить Месси пожизненный контракт
«Барселона» намерена предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает AS.com.
По информации источника, в каталонском клубе уверены, что это предложение поможет удержать 33-летнего аргентинца в команде. При этом Месси готов лично, без своего отца Хорхе, вести переговоры с президентом клуба Жоаном Лапорта.
Отмечается, что Месси выдвинул ряд условий к руководству клуба. Главное из них — четкий спортивный проект, который поможет «Барселоне» добиться победы в Лиге чемпионов. Решение о контракте аргентинец примет до окончания сезона.
Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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