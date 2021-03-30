«Барселона» начала переговоры с Агуэро по контракту
22:16
«Барселона» начала активные переговоры по контракту с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, пишет в Twitter журналист Николо Скира 30 марта.
Этим приобретением новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта надеется убедить форварда команды Лионеля Месси остаться в команде. Игроки сборной Аргентины давно поддерживают дружеские отношения.
Напомним, 29 марта «Манчестер Сити» объявил, что 32-летний Агуэро покинет клуб по окончании сезона.
В текущем сезоне форвард провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
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