Карим Бензема отреагировал на вызов в суд по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Напомним, Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна. Слушания запланированы на 20-22 октября.

«Наконец-то! Давайте покончим с этим маскарадом навсегда», — написал в сторис своего Instagram Бензема. Однако позднее он удалил ее.

Бензема, который не вызывается в сборную Франции с октября 2015 года, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро. Фигурантами по данному делу проходят еще четыре человека. Бензема обвиняется в том, что он заплатил неким лицам за вымогательство денежных средств у Вальбуэна, угрожая опубликовать провокационную видеозапись.