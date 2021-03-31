Карим Бензема отреагировал на вызов в суд по делу о шантаже Вальбуэна
Форвард «Реала» Карим Бензема отреагировал на то, что предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.
Напомним, Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна. Слушания запланированы на 20-22 октября.
«Наконец-то! Давайте покончим с этим маскарадом навсегда», — написал в сторис своего Instagram Бензема. Однако позднее он удалил ее.
Бензема, который не вызывается в сборную Франции с октября 2015 года, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро. Фигурантами по данному делу проходят еще четыре человека. Бензема обвиняется в том, что он заплатил неким лицам за вымогательство денежных средств у Вальбуэна, угрожая опубликовать провокационную видеозапись.
Karim Benzema en story Instagram:— Real Madrid ?? (@RMadrid_FR) March 30, 2021
«Voil? enfin Vamonos que la mascarade s'eteigne pour toujours... ??? «pic.twitter.com/uuO99HR7uy
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